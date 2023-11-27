«Торпедо» притормозило махачкалинское «Динамо»

В 20-м туре Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» играло против «Торпедо». Первый тайм получился очень осторожным, а главный момент в конце тайма создали дагестанцы, но удар с угла вратарской парировал Егор Бабурин. После паузы хороший ответ соперника, Сергей Бородин после углового в падении пробил над рамкой. Бабурин снова выручил гостей, парировав угрозу от Эгаша Касинтуры. Под конец игры торпедовцы начали забивать. Давид Волк справился с ударом по воротам, но Илья Стефанович добил мяч. Тут же Руслан Червяков с левого края штрафной пробил в дальнюю часть ворот - 0:2.
Махачкалинское «Динамо» остается лидером, противник вышел на восьмое место.
Протокол игры
|76'Стефанович Илья (0:1)
|80'Червяков Руслан (0:2)
Волк Давид•Шумахов Идар8' (Сундуков Темиркан (8') •Кагермазов Сослан•Храмцов Максим80' (Сандрачук Александр (80') •Ковачевич Владимир•Алибеков Муталип•Магомедов Ражаб80' (Юсупов Залимхан (80') •Абдуллахи Квари•Сердеров Сердер80' (Костюков Михаил (80') •Глушков Никита Сергеевич•Касинтура Эгаш
Бабурин Егор•Бородин Сергей Алексеевич•Шевченко Глеб•Иваньков Александр II•Горбунов Игорь67' (Червяков Руслан (67') •Орехов Александр59' (Громыко Валерий (59') • 87'Москвичёв Владимир•Манелов Ираклий90' (Юзепчук Роман (90') •Лебеденко Игорь90' (Калугин Никита (90') •Шамкин Даниил•Гонгадзе Георгий67' (Стефанович Илья (67')
27 ноября.
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