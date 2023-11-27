«Торпедо» притормозило махачкалинское «Динамо»

В 20-м туре Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» играло против «Торпедо». Первый тайм получился очень осторожным, а главный момент в конце тайма создали дагестанцы, но удар с угла вратарской парировал Егор Бабурин. После паузы хороший ответ соперника, Сергей Бородин после углового в падении пробил над рамкой. Бабурин снова выручил гостей, парировав угрозу от Эгаша Касинтуры. Под конец игры торпедовцы начали забивать. Давид Волк справился с ударом по воротам, но Илья Стефанович добил мяч. Тут же Руслан Червяков с левого края штрафной пробил в дальнюю часть ворот - 0:2.

Махачкалинское «Динамо» остается лидером, противник вышел на восьмое место.