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Мелбет-Первая лига

«Торпедо» притормозило махачкалинское «Динамо»

27 Ноября 2023 • 18:58 Комментировать
Динамо Махачкала
0:2
Торпедо Москва
окончен

В 20-м туре Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» играло против «Торпедо». Первый тайм получился очень осторожным, а главный момент в конце тайма создали дагестанцы, но удар с угла вратарской парировал Егор Бабурин. После паузы хороший ответ соперника, Сергей Бородин после углового в падении пробил над рамкой. Бабурин снова выручил гостей, парировав угрозу от Эгаша Касинтуры. Под конец игры торпедовцы начали забивать. Давид Волк справился с ударом по воротам, но Илья Стефанович добил мяч. Тут же Руслан Червяков с левого края штрафной пробил в дальнюю часть ворот - 0:2.

Махачкалинское «Динамо» остается лидером, противник вышел на восьмое место.

Протокол игры  
Динамо Махачкала0:2Торпедо Москва
  76'Стефанович Илья (0:1)
  80'Червяков Руслан (0:2)
Волк ДавидШумахов Идар 8' (Сундуков Темиркан ( 8') Кагермазов СосланХрамцов Максим 80' (Сандрачук Александр ( 80') Ковачевич ВладимирАлибеков МуталипМагомедов Ражаб 80' (Юсупов Залимхан ( 80') Абдуллахи КвариСердеров Сердер 80' (Костюков Михаил ( 80') Глушков Никита СергеевичКасинтура Эгаш
Запасные: Ибрагимов МагомедСантино СмитГошев ЕвгенийЗайнивов АлимханДжабраилов АбдулпашаМагомедов ТимурАбдурагимов РамазанОсокин Денис
Бабурин ЕгорБородин Сергей АлексеевичШевченко ГлебИваньков Александр IIГорбунов Игорь 67' (Червяков Руслан ( 67') Орехов Александр 59' (Громыко Валерий ( 59'  87') Москвичёв ВладимирМанелов Ираклий 90' (Юзепчук Роман ( 90') Лебеденко Игорь 90' (Калугин Никита ( 90') Шамкин ДаниилГонгадзе Георгий 67' (Стефанович Илья ( 67')
Запасные: Журавлёв ЮрийПолоз ДмитрийЧурич МариоВолков МихаилРейна Йорди
27 ноября.

 

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