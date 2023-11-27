Корян: «Недоволен выступлением «Химок», хотелось бы, чтобы команда показала результат лучше»

Полузащитник «Химок» Аршак Корян в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги выступления в первом отрезке сезона.

- Подведите итоги первой части чемпионата ФНЛ. Довольны ли вы собой и выступлением команды?

- Не доволен. Хотелось бы, чтобы команда показала результат лучше. По своей игре могу сказать те же самое – хотелось бы проявить себя лучше.

- Но «Химки» на данный момент отстают от первого места всего на одно очко.

- Я максималист. Считаю, что мы должны забраться на первое место.

- Можно выйти в РПЛ и через стыковые матчи.

- Зачем они нам нужны? Для меня есть разница выходить напрямую или через стыковые матчи. Если занимаешь первое место, то стыковых игр там нет.

- У «Химок» на первом отрезке чемпионата получилась лишь одна крупная победа. Почему?

- А больше и не надо. Даже 1:0 нас вполне устроит.

- Вы сыграли уже со всеми клубами ФНЛ. Какой больше впечатлил?

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- Со всеми по-своему тяжело играть. Лучшего игрока на этот отрезке тоже сложно выделить. Лично для меня им стал Хосонов. Очень нравится, как он играет.

- После 19 туров «Химки» занимали первое место по проценту реализации голевых моментов. Можно ли сказать, что нападение – это самая сильная линия у вашей команды?

- Мне кажется, мы могли и больше забить. Поэтому считаю, что нам еще есть куда расти.

- За РПЛ сейчас пристально следите?

- Вообще не слежу. Не знаю, что там происходит. Концентрируюсь на игре своей команды.

- Какие планы на отпуск?

- Поеду отдыхать домой в Сочи. Для меня это самый лучший отдых. Хотя заранее не планирую никаких мероприятий.

Елена Григорьевская