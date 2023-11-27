Талалаев: «На первом этапе нам удалось показать весьма качественный и зрелищный футбол»

В 20-м туре Мелбет-Первой лиги «Химки» играли против хабаровского СКА в попытке выйти на первое место перед уходом на большой зимний перерыв. За 90 минут поединка футболисты так ни разу и не отправили мяч в сетку.

- Поздравил ребят с окончанием первого этапа, на котором нам удалось показать весьма качественный и зрелищный футбол, - приводят «Вести Подмосковья» слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.

Наставник также остался доволен качеством игры своей команды, но посетовал на плохую реализацию созданных моментов.

Подмосковная команда возобновит выступление в Мелбет-Первой лиги 3 марта, когда дома сыграет против «Тюмени».