Нетфуллин: «В первой части чемпионата у «Химок» было больше положительного, например, отрезок в два месяца без поражений»

Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги выступления в первом отрезке сезона.

- Довольны, как «Химки» выступили в первой части чемпионата?

- Больше положительного, нежели отрицательного, хотя были и удачные периоды, и неудачные. Но так происходит у каждой команды. Мы выдали отрезок в два месяца, когда не было поражений. Были моменты, где мы играли вничью, хотя должны были дожимать соперников. Тем и интересен футбол, что он непредсказуемый.

- Много очков недобрали по ощущениям?

- Как говориться, цыплят по осени считают. В данном случае – по весне. Но как промежуточный итог можно зафиксировать то место, на котором мы находимся. Значит, мы заслужили то, что имеем сейчас. Конечно, хочется всегда большего. Впереди у нас отдых, зимние сборы и весенний отрезок сезона. Там игр будет меньше, и мы должны максимально ровно подойти к этому отрезку чемпионата.

- У «Химок» всего одна крупная победа – над «Аланией». Почему?

- Все думали, что «Торпедо» тоже должно всех рвать, но лига здесь непростая, и вы сами видите, где находятся «автозаводцы». Чемпионат тяжелый, ровный. Есть неприятные команды в плане игры, но стабильно показывающие результат.

- Какие это команды?

- Те, которые идут в верхней части таблицы.

- «Химки» встречались уже со всеми клубами. С кем было сложнее?

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- Со всеми нелегко. С «Соколом», «Волгарём» и «Кубанью» мы потеряли очки.

- «Химки» вторые в ФНЛ по реализованным стандартам. Специально тренируете этот компонент?

- Да. Мы специально уделяем этому компоненту большое внимание и теоретическое, и практическое. Знаем от и до, что должны делать.

- По реализации голевых моментов у «Химок» вообще первое место в лиге. Это отличный показатель. Следите за статистикой команды?

- У нас есть аналитик, который показывает статистические данные, но можно по статистике быть везде лидерами и проигрывать матчи. Например, заработать пенальти на последних минутах встречи или допустить какой-то ляп и проиграть, и никому твоя статистика не интересна. Счет на табло. Никто не будет вспоминать, сколько ты владел мячом, создавал моментов.

- Лучший игрок ФНЛ?

- Сложный вопрос. Во многих командах ребята выстреливают, но мы следим за собой, и стараемся показывать свой максимум.

- Из «Химок» два игрока попали в сборную ФНЛ – Бутта Магомедов и Хетаг Хосонов, которые сыграют против сборной Медиалиги. Вам интересны такие матчи?

- Мы уже играли с клубом Медиалиги. Для самой Медиалиги это шаг вперед. Вокруг нее есть ажиотаж. Положительный момент таких выставочных игр, что народ туда приходит без Fan ID и собирает полный стадион.

- Какие планы на отпуск?

- Хочется перезагрузиться, отдохнуть, набраться сил и побыть с семьей. А после нового года со свежими силами приступить к оставшейся части чемпионата.

Елена Григорьевская