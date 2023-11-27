Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал оценку результатам команды в первой части сезона.

- Первый этап чемпионата для «Химок» завершен. Как его оцениваете? Есть ли разочарование, что команда не смогла его закончить на первом месте, или результат можно считать нормальным?

- У меня есть разочарование, потому что мы очень хотели завершить первую часть чемпионата на первом месте.

- Почему не получилось этого сделать?

- Мы много очков потеряли в начале чемпионата. Теперь нам надо все это наверстывать во второй части сезона.

- После разгрома «Алании» «Химки» поднялись в таблице на третье место. Почему крупный счет в вашу пользу получился только в одном матче, ведь «Химки» - это опытная команда?

- У нас очень сильно обновился состав команды - процентов на 80 по сравнению с тем, который был в РПЛ. Сейчас, по сути, это уже другой коллектив. «Торпедо» тоже в прошлом сезоне выступало в РПЛ, и посмотрите, где оно находится сейчас.

- Двух футболистов «Химок», Хетага Хосонова и вас, пригласили в сборную ФНЛ на матч против сборной Медиалиги, который пройдет 1 декабря. Как относитесь к таким выставочным играм и к Медиалиге в частности?

- Никакого негатива к Медиалиге у меня нет, нормально отношусь. Это будет выставочный матч, который делается для болельщиков. Мне кажется, что это хорошая история.

Елена Григорьевская