«Химки» не смогли забить «СКА-Хабаровску»

В 20-м туре Мелбет-Первой лиги «Химки» играли против «СКА-Хабаровска» и в случае победы выходили на первое место, о котором не могли и мечтать после провального старта сезона. Илья Берковский после скидки пробивал с трех метров - промах. В начале второго тайма Александр Руденко убегал один на один с вратарем, но там офсайд. Он же стрелял с линии штрафной и едва не попал в правый угол ворот. Хетаг Хосонов метров с 22 зарядил в штангу. У гостей Саид Алиев и Илья Петров не смогли переиграть голкипера. Все больше моментов к концу игры, но все же 0:0.
«Химки» вторые с отставанием в очко от лидера, хабаровчане девятые.
Протокол игры
Митрюшкин Антон•Степанов Данил85' (Мохаммад Амир (85') •Варатынов Сергей•Андраде Лео•Терехов Сергей•Голубович Петар72' (Скворцов Лев (72') •Берковский Илья55' (Корян Аршак (55') •Хосонов Хетаг•Нетфуллин Равиль•Магомедов Бутта72' (Касимов Тимур (72') • 79'Руденко Александр Александрович
Имамов Ислам• 90'Покидышев Николай•Корнюшин Даниил59' (Мусалов Магомед (59') •Рукас Томас•Никитин Андрей Владимирович•Бавин Юрий•Симонян Артём• 74'Подберёзкин Вячеслав85' (Савинов Андрей (85') •Гонгапшев Альбек•Бегун Дмитрий•Яо Жан Шарль65' (Петров Илья (65')
26 ноября.
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