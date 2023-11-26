«Химки» не смогли забить «СКА-Хабаровску»

В 20-м туре Мелбет-Первой лиги «Химки» играли против «СКА-Хабаровска» и в случае победы выходили на первое место, о котором не могли и мечтать после провального старта сезона. Илья Берковский после скидки пробивал с трех метров - промах. В начале второго тайма Александр Руденко убегал один на один с вратарем, но там офсайд. Он же стрелял с линии штрафной и едва не попал в правый угол ворот. Хетаг Хосонов метров с 22 зарядил в штангу. У гостей Саид Алиев и Илья Петров не смогли переиграть голкипера. Все больше моментов к концу игры, но все же 0:0.

«Химки» вторые с отставанием в очко от лидера, хабаровчане девятые.