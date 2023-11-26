«Черноморец» проиграл «Нефтехимику» и завершил 2023 год на последнем месте

«Черноморец» и «Нефтехимик» провели заключительный для себя матч 2023 года. Кирилл Морозов отметился результативным ударом уже на 21-й минуте, и гости довели дело до победы - 1:0. «Нефтехимик» в итоге делит девятое место, а вот соперник замыкает таблицу.