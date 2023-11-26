«Черноморец» проиграл «Нефтехимику» и завершил 2023 год на последнем месте

«Черноморец» и «Нефтехимик» провели заключительный для себя матч 2023 года. Кирилл Морозов отметился результативным ударом уже на 21-й минуте, и гости довели дело до победы - 1:0. «Нефтехимик» в итоге делит девятое место, а вот соперник замыкает таблицу.
Протокол игры
|21'Морозов Кирилл (0:1)
Фролкин Даниил•Маклаков Иван72' (Красильниченко Олег (72') • 81'Гречкин Алексей•Кумбурович Никола• 47'Фомин Денис60' (Абакаров Магомед (60') •Гараев Виктор•Саадуев Шамиль84' (Руденко Владислав (84') •Антонов Антон•Гурченко Даниил•Магомедов Зикрула83' (Климов Никита (83') •Делькин Артём
Голубев Андрей•Бердников Алексей•Ситдиков Марат•Шоркин Максим•Зорин Богдан•Котов Павел67' (Петров Максим Вячеславович (67') • 82'Емельянов Данила•Липовой Данил46' (Джамилов Султан (46') •Галиулин Вагиз46' (Кокоев Давид (46') •Морозов Кирилл•Першин Матвей46' (Базелюк Константин (46')
26 ноября.
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