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«Черноморец» проиграл «Нефтехимику» и завершил 2023 год на последнем месте

26 Ноября 2023 • 18:59 Комментировать
Черноморец Нв
0:1
Нефтехимик

«Черноморец» и «Нефтехимик» провели заключительный для себя матч 2023 года. Кирилл Морозов отметился результативным ударом уже на 21-й минуте, и гости довели дело до победы - 1:0. «Нефтехимик» в итоге делит девятое место, а вот соперник замыкает таблицу.

Протокол игры  
Черноморец Нв0:1Нефтехимик
  21'Морозов Кирилл (0:1)
Фролкин ДаниилМаклаков Иван 72' (Красильниченко Олег ( 72'  81') Гречкин АлексейКумбурович Никола  47'Фомин Денис 60' (Абакаров Магомед ( 60') Гараев ВикторСаадуев Шамиль 84' (Руденко Владислав ( 84') Антонов АнтонГурченко ДаниилМагомедов Зикрула 83' (Климов Никита ( 83') Делькин Артём
Запасные: Басыров СтаниславКириленко ВладиславПанамарев НикитаТюрин МатвейФилиппов МихаилХагур Руслан
Голубев АндрейБердников АлексейСитдиков МаратШоркин МаксимЗорин БогданКотов Павел 67' (Петров Максим Вячеславович ( 67'  82') Емельянов ДанилаЛиповой Данил 46' (Джамилов Султан ( 46') Галиулин Вагиз 46' (Кокоев Давид ( 46') Морозов КириллПершин Матвей 46' (Базелюк Константин ( 46')
Запасные: Кахидзе АлександрГерасимов АлексейМарухин ВладимирЕщенко СергейТалалай Денис
26 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтехимик Черноморец Новороссийск

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