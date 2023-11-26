«Родина» вырвала победу в матче с «Енисеем»

В матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги «Родина» и «Енисей» оспаривали право выйти на седьмое место в таблице. В конце первого тайма стороны обменялись голевыми атаками, которые завершили Иван Тимошенко и Максим Савельев. В середине второго тайма Тимошенко оформил дубль и принес победу «Родине» (2:1). Его команда вышла на чистое седьмое место, противник - девятый.
Протокол игры
|(1:0) Тимошенко Иван38'
|43'Савельев Максим (1:1)
|(2:1) Тимошенко Иван65'
Шакеров Ринат•Кризан Митча•Кочиев Хетаг46' (Воропаев Артём (46') • 67'Клещенко Александр• 20'Насыров Исламжан•Султонов Мухаммад66' (Фищенко Руслан (66') •Вачхольз Уэсли Ната•Гордюшенко Астемир•Дмитриев Олег66' (Калмыков Амур (66') •Тимошенко Иван82' (Камышев Илья (82') •Турищев Максим66' (Самко Владислав (66')
Ставер Евгений•Стежко Виталий• 40'Кичин Валерий 18'77' (Масловский Александр (77') •Бардыбахин Вячеслав•Хозин Владимир•Немченко Анатолий 75'85' (Марков Николай (85') •Глушков Никита Андреевич•Раздорских Никита•Иванов Егор•Савельев Максим77' (Логуа Ираклий (77') •Канаплин Александр
26 ноября.
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