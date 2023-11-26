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Мелбет-Первая лига

«Родина» вырвала победу в матче с «Енисеем»

26 Ноября 2023 • 17:55 Комментировать
Родина Москва
2:1
Енисей

В матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги «Родина» и «Енисей» оспаривали право выйти на седьмое место в таблице. В конце первого тайма стороны обменялись голевыми атаками, которые завершили Иван Тимошенко и Максим Савельев. В середине второго тайма Тимошенко оформил дубль и принес победу «Родине» (2:1). Его команда вышла на чистое седьмое место, противник - девятый.

Протокол игры  
Родина Москва2:1Енисей
(1:0) Тимошенко Иван38'  
  43'Савельев Максим (1:1)
(2:1) Тимошенко Иван65'  
Шакеров РинатКризан МитчаКочиев Хетаг 46' (Воропаев Артём ( 46'  67') Клещенко Александр  20'Насыров ИсламжанСултонов Мухаммад 66' (Фищенко Руслан ( 66') Вачхольз Уэсли НатаГордюшенко АстемирДмитриев Олег 66' (Калмыков Амур ( 66') Тимошенко Иван 82' (Камышев Илья ( 82') Турищев Максим 66' (Самко Владислав ( 66')
Запасные: Плиев ЗаурбекГородовой АлексейБезчаснюк АлександрАйдаров СергейШильцов Константин
Ставер ЕвгенийСтежко Виталий  40'Кичин Валерий  18' 77' (Масловский Александр ( 77') Бардыбахин ВячеславХозин ВладимирНемченко Анатолий  75' 85' (Марков Николай ( 85') Глушков Никита АндреевичРаздорских НикитаИванов ЕгорСавельев Максим 77' (Логуа Ираклий ( 77') Канаплин Александр
Запасные: Ломакин АлександрРебров ДмитрийЯрусов ДаниилКрашевский ЯрославКапустянский Данил
26 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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