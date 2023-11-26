«Родина» вырвала победу в матче с «Енисеем»

В матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги «Родина» и «Енисей» оспаривали право выйти на седьмое место в таблице. В конце первого тайма стороны обменялись голевыми атаками, которые завершили Иван Тимошенко и Максим Савельев. В середине второго тайма Тимошенко оформил дубль и принес победу «Родине» (2:1). Его команда вышла на чистое седьмое место, противник - девятый.