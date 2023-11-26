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Мелбет-Первая лига

«Химки» - «СКА-Хабаровск»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

26 Ноября 2023 • 18:30 Комментировать
Химки
0:0
СКА-Хабаровск
перерыв

В 20-м туре Мелбет-Первой лиги по футболу встречаются «Химки» и «СКА-Хабаровск».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Химки0:0СКА-Хабаровск
Митрюшкин АнтонСтепанов ДанилВаратынов СергейАндраде ЛеоТерехов СергейГолубович ПетарБерковский ИльяХосонов ХетагНетфуллин РавильМагомедов БуттаРуденко Александр Александрович
Запасные: Корян АршакМелентиевич СтефанПоройков СтаниславКулишев АртёмПанченко КириллЧежия ИраклийСкворцов ЛевМохаммад АмирОбухов ИгорьЛарин Алексей НиколаевичКасимов ТимурБурыченков Ярослав
Имамов ИсламПокидышев НиколайКорнюшин ДаниилРукас ТомасНикитин Андрей ВладимировичБавин ЮрийСимонян АртёмПодберёзкин ВячеславГонгапшев АльбекБегун ДмитрийЯо Жан Шарль
Запасные: Кутовой МаксимСосранов РустамСавинов АндрейКравцов ЗахарАлиев СаидБыков АртёмМусалов МагомедРукас АндрюсПетров ИльяСугробов ВладимирСтародуб Дмитрий
26 ноября.
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Евро-Футбол.Ру,
Химки СКА-Хабаровск

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ХИМКИ СКА-ХАБАРОВСК
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