«Химки» - «СКА-Хабаровск»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 20-м туре Мелбет-Первой лиги по футболу встречаются «Химки» и «СКА-Хабаровск».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Химки - СКА-Хабаровск
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Протокол игры
Митрюшкин Антон•Степанов Данил•Варатынов Сергей•Андраде Лео•Терехов Сергей•Голубович Петар•Берковский Илья•Хосонов Хетаг•Нетфуллин Равиль•Магомедов Бутта•Руденко Александр Александрович
Имамов Ислам•Покидышев Николай•Корнюшин Даниил•Рукас Томас•Никитин Андрей Владимирович•Бавин Юрий•Симонян Артём•Подберёзкин Вячеслав•Гонгапшев Альбек•Бегун Дмитрий•Яо Жан Шарль
26 ноября.
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