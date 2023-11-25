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Мелбет-Первая лига

«Арсенал» уверенно переиграл «КАМАЗ»

25 Ноября 2023 • 19:02 Комментировать
Арсенал Тула
2:0
КАМАЗ
окончен

В 20-м туре Мелбет-Первой лиги «Арсенал»  играл против «КАМАЗа». Уже в дебюте Владислав Лёвин плотно зарядил по воротам со средней дистанции и открыл счет. Автор голевой передачи в том моменте, Джонатан Окоронкво в конце первого тайма реализовал пенальти - 2:0. После перерыва Ишхан Гелоян целился в дальнюю девятку и запустил мяч в перекладину.

Туляки по делу победили и делят второе место с отставанием от лидера в два очка. Соперник - седьмой.

Протокол игры  
Арсенал Тула2:0КАМАЗ
(1:0) Лёвин Владислав4'  
(2:0) Окоронкво Джонатан Теофилус45'  
Кокарев Никита  71'Лёвин Владислав  83' 90' (Хабибов Ансор ( 90') Нижегородов КонстантинБольшаков КириллКоротков Александр II  50'Попов АртёмКайнов МаксимМакаров Анатолий  66' 85' (Яковлев Михаил ( 85') Гелоян Ишхан 84' (Суханов Артём Романович ( 84') Ткачёв Сергей 68' (Барков Дмитрий ( 68') Окоронкво Джонатан Теофилус 90' (Ндука Ифеани Давид ( 90')
Запасные: Денисов АлександрТуре МомоБыковский ИльяЧерчесов СтаниславМацукатов АлексЛевашов МихаилПомерко Алексей
Анисимов АртурРатников Савелий  62'Пальцев ВалентинПочивалин Валерий 74' (Аюкин Руслан ( 74') Абрамов Артём  16' 74' (Бадртдинов Ильнур ( 74') Горелов ПавелКириллов ЮрийГаглоев АлександрТаликин Дамир 85' (Воробьёв Кирилл ( 85') Фартуна Борис 64' (Родин Даниил ( 64') Укомский Артемий 74' (Борисенко Григорий ( 74')
Запасные: Защепкин РоманАсылов ИльясСмирнов Алексей Сергеевич
25 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Камаз Арсенал Тула

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