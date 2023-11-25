«Арсенал» уверенно переиграл «КАМАЗ»

В 20-м туре Мелбет-Первой лиги «Арсенал» играл против «КАМАЗа». Уже в дебюте Владислав Лёвин плотно зарядил по воротам со средней дистанции и открыл счет. Автор голевой передачи в том моменте, Джонатан Окоронкво в конце первого тайма реализовал пенальти - 2:0. После перерыва Ишхан Гелоян целился в дальнюю девятку и запустил мяч в перекладину.

Туляки по делу победили и делят второе место с отставанием от лидера в два очка. Соперник - седьмой.