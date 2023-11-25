«Арсенал» уверенно переиграл «КАМАЗ»

В 20-м туре Мелбет-Первой лиги «Арсенал» играл против «КАМАЗа». Уже в дебюте Владислав Лёвин плотно зарядил по воротам со средней дистанции и открыл счет. Автор голевой передачи в том моменте, Джонатан Окоронкво в конце первого тайма реализовал пенальти - 2:0. После перерыва Ишхан Гелоян целился в дальнюю девятку и запустил мяч в перекладину.
Туляки по делу победили и делят второе место с отставанием от лидера в два очка. Соперник - седьмой.
Протокол игры
|(1:0) Лёвин Владислав4'
|(2:0) Окоронкво Джонатан Теофилус45'
Кокарев Никита• 71'Лёвин Владислав 83'90' (Хабибов Ансор (90') •Нижегородов Константин•Большаков Кирилл•Коротков Александр II• 50'Попов Артём•Кайнов Максим•Макаров Анатолий 66'85' (Яковлев Михаил (85') •Гелоян Ишхан84' (Суханов Артём Романович (84') •Ткачёв Сергей68' (Барков Дмитрий (68') •Окоронкво Джонатан Теофилус90' (Ндука Ифеани Давид (90')
Анисимов Артур•Ратников Савелий• 62'Пальцев Валентин•Почивалин Валерий74' (Аюкин Руслан (74') •Абрамов Артём 16'74' (Бадртдинов Ильнур (74') •Горелов Павел•Кириллов Юрий•Гаглоев Александр•Таликин Дамир85' (Воробьёв Кирилл (85') •Фартуна Борис64' (Родин Даниил (64') •Укомский Артемий74' (Борисенко Григорий (74')
25 ноября.
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