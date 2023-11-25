«Волгарь» с «Шинником» не порадовали голами

В 20-м туре Мелбет-Первой лиги встретились «Волгарь» и «Шинник», представители нижней части таблицы. Первые удивили в конце первой части сезона обилием побед, а соперник, наоборот, откатился вниз по таблице из-за отсутствия отличных результатов. Сегодня же команды сыграли без голевых атак и разошлись миром (0:0).
«Шинник» делит девятое место, соперник - предпоследний.
Протокол игры
Смирнов Олег•Прошкин Егор•Анисимов Андрей83' (Фольмер Кирилл (83') •Зуев Илья•Шляков Евгений•Гилязетдинов Артур•Шайхтдинов Дамир•Полубояринов Данил46' (Косарев Кирилл (46') •Ткачук Денис65' (Атабаев Эрбол (65') •Клёнкин Данил65' (Ушатов Кирилл (65') •Жамалетдинов Тимур72' (Гогричиани Гоча (72')
Довбня Александр•Шадринцев Дмитрий•Гузь Дмитрий•Семёнов Андрей Игоревич•Валиахметов Эдуард•Соколов Игорь•Зинков Вячеслав•Гащенков Михаил73' (Самойлов Дмитрий (73') •Сухомлинов Данила83' (Ставпец Александр (83') •Андреев Игорь 68'73' (Емельянов Роман (73') •Рубцов Илья
25 ноября.
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