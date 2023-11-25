«Волгарь» с «Шинником» не порадовали голами

В 20-м туре Мелбет-Первой лиги встретились «Волгарь» и «Шинник», представители нижней части таблицы. Первые удивили в конце первой части сезона обилием побед, а соперник, наоборот, откатился вниз по таблице из-за отсутствия отличных результатов. Сегодня же команды сыграли без голевых атак и разошлись миром (0:0).

«Шинник» делит девятое место, соперник - предпоследний.