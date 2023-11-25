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Мелбет-Первая лига

«Волгарь» с «Шинником» не порадовали голами

25 Ноября 2023 • 17:53 Комментировать
Волгарь
0:0
Шинник
окончен

В 20-м туре Мелбет-Первой лиги встретились «Волгарь» и «Шинник», представители нижней части таблицы. Первые удивили в конце первой части сезона обилием побед, а соперник, наоборот, откатился вниз по таблице из-за отсутствия отличных результатов. Сегодня же команды сыграли без голевых атак и разошлись миром (0:0).

«Шинник» делит девятое место, соперник - предпоследний.

Протокол игры  
Волгарь0:0Шинник
Смирнов ОлегПрошкин ЕгорАнисимов Андрей 83' (Фольмер Кирилл ( 83') Зуев ИльяШляков ЕвгенийГилязетдинов АртурШайхтдинов ДамирПолубояринов Данил 46' (Косарев Кирилл ( 46') Ткачук Денис 65' (Атабаев Эрбол ( 65') Клёнкин Данил 65' (Ушатов Кирилл ( 65') Жамалетдинов Тимур 72' (Гогричиани Гоча ( 72')
Запасные: Рыбиков НиколайПушкарёв ДенисМартовой ДаниилМаляров Никита
Довбня АлександрШадринцев ДмитрийГузь ДмитрийСемёнов Андрей ИгоревичВалиахметов ЭдуардСоколов ИгорьЗинков ВячеславГащенков Михаил 73' (Самойлов Дмитрий ( 73') Сухомлинов Данила 83' (Ставпец Александр ( 83') Андреев Игорь  68' 73' (Емельянов Роман ( 73') Рубцов Илья
Запасные: Вамбольт ДенисШишков РоманМалыхин ДмитрийМалахов АртёмНизамутдинов ЭльдарКузнецов Павел
25 ноября.

 

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