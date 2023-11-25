«Ленинградец» не позволил «Тюмени» возглавить Первую лигу

Ещё недавно шедший в зоне вылета «Ленинградец» в субботу играл против «Тюмени», которая в случае победы выходила на первое место. В дебюте Эдуард Суханов уверенно реализовал назначенный за игру рукой пенальти. Максим Бачинский чудом не пробил голкипера в конце тайма, а добавить мяч в сетку уже было нельзя - вне игры. Илья Порохов с подбора с десятка метров заряжал - и здесь голкипер на высоте. После перерыва было много хороших, но неточных ударов, а также здорово выручал вратарь «Ленинградца» Никита Карабашев.
Победа хозяев (1:0) выводит их на 12-е место, противник же - делит второе и проигрывает лидеру два балла.
Протокол игры
|(1:0) Суханов Эдуард15'
Карабашев Никита•Микушин Владислав•Яковлев Андрей•Каптилов Валерий•Беляев Максим•Горулёв Виталий•Шепелев Владислав•Жиронкин Виталий79' (Казаков Руслан (79') •Суханов Эдуард56' (Горелишвили Михаил (56') •Розманов Никита46' (Ильин Сергей (46') •Бачинский Максим88' (Колесниченко Кирилл (88')
Любаков Егор•Бем Александр• 24'Печенкин Никита• 67'Петров Михаил•Коротаев Александр•Болотов Евгений•Балахонцев Никита•Дружинин Игорь60' (Шадрин Павел (60') •Маркелов Иван•Татаринов Евгений46' (Касаткин Никита (46'•Кобялко Антон73') •Порохов Илья73' (Чуканов Андреа (73')
25 ноября.
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