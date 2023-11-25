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«Ленинградец» не позволил «Тюмени» возглавить Первую лигу

25 Ноября 2023 • 16:55 Комментировать
Ленинградец
1:0
Тюмень

Ещё недавно шедший в зоне вылета «Ленинградец» в субботу играл против «Тюмени», которая в случае победы выходила на первое место. В дебюте Эдуард Суханов уверенно реализовал назначенный за игру рукой пенальти. Максим Бачинский чудом не пробил голкипера в конце тайма, а добавить мяч в сетку уже было нельзя - вне игры. Илья Порохов с подбора с десятка метров заряжал - и здесь голкипер на высоте. После перерыва было много хороших, но неточных ударов, а также здорово выручал вратарь «Ленинградца» Никита Карабашев.

Победа хозяев (1:0) выводит их на 12-е место, противник же - делит второе и проигрывает лидеру два балла.

Протокол игры  
Ленинградец1:0Тюмень
(1:0) Суханов Эдуард15'  
Карабашев НикитаМикушин ВладиславЯковлев АндрейКаптилов ВалерийБеляев МаксимГорулёв ВиталийШепелев ВладиславЖиронкин Виталий 79' (Казаков Руслан ( 79') Суханов Эдуард 56' (Горелишвили Михаил ( 56') Розманов Никита 46' (Ильин Сергей ( 46') Бачинский Максим 88' (Колесниченко Кирилл ( 88')
Запасные: Булыгин ИльяСоколов ДаниилМорозов НикитаОртяшов МаксимСмирнов ЕгорЗайцев Андрей
Любаков ЕгорБем Александр  24'Печенкин Никита  67'Петров МихаилКоротаев АлександрБолотов ЕвгенийБалахонцев НикитаДружинин Игорь 60' (Шадрин Павел ( 60') Маркелов ИванТатаринов Евгений 46' (Касаткин Никита ( 46'Кобялко Антон 73') Порохов Илья 73' (Чуканов Андреа ( 73')
Запасные: Мырзаков КириллСиняк АнтонМилютин ВадимШульгин НикитаСавин Андрей
25 ноября.

 

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