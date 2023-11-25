«Ленинградец» не позволил «Тюмени» возглавить Первую лигу

Ещё недавно шедший в зоне вылета «Ленинградец» в субботу играл против «Тюмени», которая в случае победы выходила на первое место. В дебюте Эдуард Суханов уверенно реализовал назначенный за игру рукой пенальти. Максим Бачинский чудом не пробил голкипера в конце тайма, а добавить мяч в сетку уже было нельзя - вне игры. Илья Порохов с подбора с десятка метров заряжал - и здесь голкипер на высоте. После перерыва было много хороших, но неточных ударов, а также здорово выручал вратарь «Ленинградца» Никита Карабашев.

Победа хозяев (1:0) выводит их на 12-е место, противник же - делит второе и проигрывает лидеру два балла.