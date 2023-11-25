«Кубань» добыла волевую победу в матче с «Соколом» и ушла с последнего места

20-й тур Мелбет-Первой лиги открыли аутсайдеры соревнований, «Сокол» и «Кубань». Гол Никиты Козловского на 28-й минуте подарил хозяевам надежду на долгожданную победу, но
На перерыв соперники ушли при счете 1:1 после удара Ильи Грузнова. Сразу после возобновления игры Альберт Шарипов вырвал победу для гостей, а позже Грузнов оформил дубль - 3:1.
«Кубань» ушла с последнего места и делит 15-ю строчку с «Соколом».
Протокол игры
|(1:0) Козловский Никита28'
|45'Грузнов Илья (1:1)
|47'Шарипов Альберт (1:2)
|63'Грузнов Илья (1:3)
Косаревский Пётр•Молодцов Артём•Абазов Астемир•Караев Максим•Козловский Никита61' (Турсунов Игорь (61') • 73'Сасин Дмитрий•Казанцев Данил 43'• 83'Мальцев Михаил•Бабаев Владлен61' (Югалдин Дмитрий (61') •Ежков Данила72' (Озманов Давид (72') •Морозов Владислав 44'
Запасные: Крайков Тимур•Фёдоров Артём
Смирнов Александр•Нестеренко Юрий•Таказов Сослан•Байрыев Азат• 50'Жилов Ислам90' (Солоп Аркадий (90') •Шарипов Альберт 44'90' (Кертанов Константин (90') •Махатадзе Георгий•Левин Гаррик46' (Мосейчук Илья (46') •Абдоков Нури90' (Бакалюк Никита (90') •Рейхмен Богдан•Грузнов Илья79' (Кенфак Оливье (79')
Запасные: Осипов Евгений•Фаттахов Ленар
25 ноября.
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