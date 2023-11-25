«Кубань» добыла волевую победу в матче с «Соколом» и ушла с последнего места

20-й тур Мелбет-Первой лиги открыли аутсайдеры соревнований, «Сокол» и «Кубань». Гол Никиты Козловского на 28-й минуте подарил хозяевам надежду на долгожданную победу, но

На перерыв соперники ушли при счете 1:1 после удара Ильи Грузнова. Сразу после возобновления игры Альберт Шарипов вырвал победу для гостей, а позже Грузнов оформил дубль - 3:1.

«Кубань» ушла с последнего места и делит 15-ю строчку с «Соколом».