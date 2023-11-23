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Мелбет-Первая лига

Тренерский штаб Василенко покинул «Аланию» вслед за специалистом

23 Ноября 2023 • 20:14 Комментировать
Алания
...
Акрон
27.11 19:30

Вчера, 22 ноября владикавказская «Алания» из Мелбет-Первой лиги официально рассталась с Олегом Василенко. Причина банальна и проста – неудовлетворительные результаты «барсов» в последние два месяца, из-за которых один из фаворитов первенства сполз на шестое место.

Вслед за Василенко республиканский клуб покинул его тренерский штаб – это Игорь Ледяхов, Денис Попов и Константин Синеоков, пишет пресс-служба «Алании».

Кстати, вполне возможно, что все эти тренеры в будущем окажутся в красноярском «Енисее», так как Василенко попал в шорт-лист тренеров, которые могут возглавить сибиряков этой зимой.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Игорь Ледяхов Олег Василенко Денис Попов Константин Синеоков ещё теги

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