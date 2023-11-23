Тренерский штаб Василенко покинул «Аланию» вслед за специалистом

Вчера, 22 ноября владикавказская «Алания» из Мелбет-Первой лиги официально рассталась с Олегом Василенко. Причина банальна и проста – неудовлетворительные результаты «барсов» в последние два месяца, из-за которых один из фаворитов первенства сполз на шестое место.

Вслед за Василенко республиканский клуб покинул его тренерский штаб – это Игорь Ледяхов, Денис Попов и Константин Синеоков, пишет пресс-служба «Алании».

Кстати, вполне возможно, что все эти тренеры в будущем окажутся в красноярском «Енисее», так как Василенко попал в шорт-лист тренеров, которые могут возглавить сибиряков этой зимой.