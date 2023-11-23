Губерниев: «Алания» совершит огромную ошибку, если вернёт Гогниева»

Российский телеведущий и шоумен Дмитрий Губерниев порассуждал о возможном возвращении в «Аланию» Спартака Гогниева.

«Возвращение Гогниева будет огромной ошибкой «Алании». Но если хотят ходить по граблям и испытывать большие трудности, то пусть возвращают. Тренировать ему нельзя, ему нужно другими вещами и подальше от людей заниматься», - говорит Губерниев Legalbet.

Напомним, что на неделе «Алания» осталась без главного тренера – клуб расстался с Олегом Василенко, при котором «барсы» выиграли лишь в одной игре, если взять последние девять официальных матчей. Теперь клубу осталось сыграть единственный матч в 2023 году и уйти на зимнюю паузу. Пока у «Алании» шестое место турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги.

По слухам, Гогниев может вернуться в республиканский клуб.