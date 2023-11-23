Журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале не сомневается, что действующий наставник красноярского «Енисея» Эдуард Штейнбрехер покинет свой пост и сибирякам предстоит искать нового главного тренера.

На данный момент, по информации Ильёва, на пост «Енисей» рассматривает три имени: Олега Василенко, недавно покинувшего «Аланию», Дмитрия Парфёнова и «местную легенду», знакомого по работе с «Енисеем» Александра Тарханова. Все три тренера ныне находятся без работы.

Ранее в «Енисей» сватали также главного тренера медийного 2DROTS Дмитрия Кузнецова. Сообщалось и то, что сибиряки не смогли договориться с легендой «Спартака» Андреем Тихоновым.