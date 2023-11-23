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Мелбет-Первая лига

Тульский «Арсенал» расстаётся с воспитанником «Локомотива»

23 Ноября 2023 • 17:19 Комментировать
Арсенал Тула
...
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25.11 17:00

Клуб Мелбет-Первой лиги, тульский «Арсенал», скорее всего, расстанется с 22-летним воспитанником «Локомотива», ныне игроком «оружейников», правым вингером Дэнисом Файзуллиным. Об этом утверждает журналист Сергей Ильёв.

Файзуллин провел всего шесть матчей за основную команду — четыре в первенстве и два в Кубке России, не отметившись голевыми действиями. Также в его активе шесть игр (в них гол и ассист) за вторую команду «оружейников» во Второй лиге. Футболиста с тульским клубом связывает контракт до окончания сезона.

Ранее сообщалось, что в грядущую зимнюю паузу «Арсенал» может лишиться ещё одного игрока, но на этот раз удар по команде Александра Сторожука будет сильнее: «Краснодар» готовится, по информации Ильёва, отозвать из аренды Джонатана Окоронкво, чтобы выгодно его продать. Сейчас у Окоронкво – 12 забитых мячей, он – лучший бомбардир Мелбет-Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Дэнис Файзуллин

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