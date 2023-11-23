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Мелбет-Первая лига

Кантонистов — о Григоряне: «Обыкновенный лицемер без элементарных качеств настоящего мужчины»

23 Ноября 2023 • 10:00 Комментировать
Сокол
...
Кубань
25.11 14:00

Генеральный директор «Кубани» Любомир Кантонистов высказался о критике в свой адрес со стороны бывшего тренера команды Александра Григоряна.

Напомним, ранее 57-летний специалист обвинил Кантонистова в своём увольнении из «Кубани».

«Считаю, он обыкновенный лицемер без элементарных качеств настоящего мужчины. Жал руку и признавал в личной встрече свой абсолютный провал, а спустя три месяца выдал набор лживых историй, показав своё истинное лицо», — цитирует Кантонистова «Спорт-Экспресс».

Григорян возглавлял «Кубань» в период с 17 мая по 11 сентября текущего года. Под его руководством команда из Краснодара провела 12 матчей, в которых одержала две победы, трижды сыграла вничью и потерпела семь поражений.

Сейчас «Кубань» возглавляет Вадим Евсеев. После 19 туров Мелбет-Первой лиги южане расположились на последнем 18-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Александр Григорян Любомир Кантонистов ещё теги

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