Талалаев рассказал, почему перестал ходить к парикмахеру

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев рассказал, почему довольно давно не стригся. Всё дело в том, что он не стрижётся из-за 12 матчевой серии без поражений его клуба.

«Связано с серией команды. Есть у футболистов и тренеров определенные привычки. Надеюсь, серия продолжится - пока 12 матчей не проигрываем. Надо соблюдать, приходится», - говорит Андрей Викторович телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что «Химки» в последний раз проигрывали ещё два месяца назад – 17 сентября, в гостях у «СКА-Хабаровска». С тех пор клуб ни разу не проиграл во всех турнирах.

Сейчас команда довольно уверенно идёт на вершине турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги. У химчан 35 очков и третье место, отставание от первой строчки – всего лишь два балла.