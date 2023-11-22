Игроки «Алании» посетили стройку будущего стадиона команды во Владикавказе. О мероприятии сообщила клубная пресс-служба.

«Экскурсию провели в связи с непрекращающимися слухами и домыслами негативного характера, касающимися реконструкции стадиона «Спартак», - пишет телеграм-канал «Алании».

Завершить реконструкцию планируется в следующем году. Временно из-за отсутствия стадиона «Алания» выступает в Грозном на «Ахмат Арене».

Напомним, что в прошлом сезоне из-за отсутствия стадиона «Аланию» не допустили к стыковым матчам за право повышения в РПЛ несмотря на то, что клуб занял третье место по итогам сезона Мелбет-Первой лиги.

Во вторник, 22 ноября «Алания» официально уволила главного тренера команды Олега Василенко за неудовлетворительные результаты у руля клуба.