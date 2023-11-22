Инсайдер рассказал, в каком случае Гогниев вернётся в «Аланию»

Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале написал, при каких условиях возможно возвращение Спартака Гогниева на пост главного тренера владикавказской «Алании».

Ранее сообщалось, что в руководстве «Алании» раздумывают над возвращением Гогниева, однако не все одобряют в коллективе такое возможное решение.

«Возвращение Гогниева в Аланию возможно в том случае, если ее покинет генеральный директор Сиукаев. Пока не ясно, готовы ли к таким перестановкам отец и сын Гуриевы», - пишет Карпов.

Также среди кандидатов на пост рулевого «барсов» есть Омари Тетрадзе. В конце минувшего сентября он покинул грузинский «Сабуртало».

Сегодня, 22 ноября «Алания» официально объявила о расставании с Олегом Василенко.

«Алания» может вернуть Гогниева