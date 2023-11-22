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Президент «Алании» - о новом тренере: «Пока нам нужно спокойно доиграть осень»

22 Ноября 2023 • 18:47 Комментировать
Алания
...
Акрон
27.11 19:30

Президент владикавказской «Алании» Владимир Гуриев ответил на вопрос касательно нового главного тренера команды.

«Сейчас клуб должен спокойно доиграть заключительный матч осенней части сезона. Уже после этого мы будем принимать кадровые решения», - цитирует Гуриева пресс-служба «Алании».

Напомним, что в среду «Алания» официально рассталась с Олегом Василенко, который возглавлял клуб восемь месяцев. Теперь команда без тренера и сыграть «барсам» осталось в 2023 году лишь один официальный матч. Соперником команды выступит тольяттинский «Акрон» - один из прямых конкурентов за выход в РПЛ.

Ранее слухи сообщали о возможном возвращении в «Аланию» Спартака Гогниева.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Владимир Гуриев

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