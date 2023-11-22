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Мелбет-Первая лига

Президент «Алании» - о Василенко: «Мы расстаёмся друзьями»

22 Ноября 2023 • 18:33 Комментировать
Алания
...
Акрон
27.11 19:30

Президент владикавказской «Алании» Владимир Гуриев прокомментировал официальную отставку главного тренера «барсов» Олега Василенко. Специалист оставил свой пост 22 ноября, в сегодняшнюю среду.

«Конечно, основной фактор - результаты «Алании», что не радовали ни болельщиков, ни меня. Олег Петрович интеллигентный человек, квалифицированный специалист. Благодарю его за работу, желаю успехов во всём. Мы прощаемся друзьями», - цитирует Гуриева пресс-служба владикавказского клуба.

Напомним, что Василенко возглавил «Аланию» менее года назад – в марте 2023 года, с республиканской командой он добился бронзовых медалей прошлого розыгрыша Мелбет-Первой лиги. В текущем сезоне «Алания» при Василенко разместилась на шестом месте турнирной таблицы, позади – 19 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Олег Василенко Владимир Гуриев ещё теги

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