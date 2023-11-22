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«Алания» может вернуть Гогниева слухи

22 Ноября 2023 • 18:19 Комментировать
Алания
...
Акрон
27.11 19:30

22 ноября пост главного тренера владикавказской «Алании» официально покинул Олег Василенко.

Как сообщает Анар Ибрагимов из Legalbet, ссылаясь на свои источники, республиканский клуб рассматривает вариант с возвращением ныне свободного Спартака Гогниева. Бывший наставник «Алании» находится без работы с апреля 2023 года – после того как его уволили из «Химок», выступавших тогда в РПЛ.

Источник отмечает, что по поводу возможного возвращения Гогниева в «Алании» идут споры: спортдир Тимур Демуров и владельцы клуба поддерживают кандидатуру Гогниева, но гендир Руслан Сиукаев - против.

Помимо Гогниева, пост главного тренера «барсов» может занять Владимир Газзаев – такой вариант менеджмент клуба тоже рассматривает.

«Алания» уволила главного тренера

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Владимир Газзаев Спартак Гогниев ещё теги

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