22 ноября пост главного тренера владикавказской «Алании» официально покинул Олег Василенко.

Как сообщает Анар Ибрагимов из Legalbet, ссылаясь на свои источники, республиканский клуб рассматривает вариант с возвращением ныне свободного Спартака Гогниева. Бывший наставник «Алании» находится без работы с апреля 2023 года – после того как его уволили из «Химок», выступавших тогда в РПЛ.

Источник отмечает, что по поводу возможного возвращения Гогниева в «Алании» идут споры: спортдир Тимур Демуров и владельцы клуба поддерживают кандидатуру Гогниева, но гендир Руслан Сиукаев - против.

Помимо Гогниева, пост главного тренера «барсов» может занять Владимир Газзаев – такой вариант менеджмент клуба тоже рассматривает.

«Алания» уволила главного тренера