Пятибратов: «Алании» при Василенко не хватало традиционного драйва»

Российский футбольный тренер Дмитрий Пятибратов высказался по поводу изменений в тренерском штабе «Алании» - пост рулевого команды покинул Олег Василенко. Теперь уже официально, а в форме слухов и инсайдов, как это было вчера.

«Я жил во Владикавказе, играл в «Алании». За что команду любили болельщики? За атакующий стиль. Этого драйва «Алании» и не хватало в последних играх», - размышляет Пятибратов для «Матч ТВ». Специалист добавил, что «барсы» имеют звёздный состав по меркам второго по силе дивизиона, а при Василенко эти игроки перестали показывать яркую игру.

Напомним, что при Василенко «Алания» в последних девяти официальных матчах победила лишь раз – и то та победа была одержана над «Ленинградцем» - одним из аутсайдеров Мелбет-Первой лиги.

Кстати, сам Пятибратов пока тоже без работы. Он покинул «Факел» минувшей весной.

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