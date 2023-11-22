Главный тренер владикавказской «Алании» Олег Василенко отправлен в отставку. Стороны приняли решение по обоюдному согласию.

«Футбольный клуб «Алания» искренне благодарит Олега Петровича за проделанную работу и желает профессиональных успехов в дальнейшей карьере!» - говорится в публикации пресс-службы клуба.

Стоит отметить, что в последних восьми играх «Алания» одержала лишь одну победу. Из-за провального отрезка команда опустилась на шестое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. В ближайшем матче владикавказская команда на своем поле примет тольяттинский «Акрон».