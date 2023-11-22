«Химкам» интересны три игрока «Енисея»

«Химки» проявляют интерес к трём игрокам «Енисея»: полузащитники Александр Ломакин и Никита Глушков, а также нападающий Андрей Окладников.

По информации Metaratings, по одному из этих футболистов грядущей зимой подмосковный клуб сделает официальное предложение. По кому именно зависит от того, удастся ли «Химкам» договориться о переходе иностранных новичков.

В текущем сезоне Ломакин провёл за «Енисей» 19 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. На счету Глушкова 1 + 6 в 18-ти встречах, а Окладникова — 6 + 2 в 19-ти.

После 19 туров Мелбет-Первой лиги «Химки» занимают третье место в турнирной таблице, опережая девятый «Енисей» на 11 очков.