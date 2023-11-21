Луценко рассказал, почему Сторожук усадил его на скамейку

Экс-форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко до прихода на тренерский мостик туляков Александра Сторожука в 2023 году был капитаном команды, основным форвардом и одним из лидеров. Однако вскоре после появления нового тренера Луценко присел на скамейку и перестал играть, а минувшим летом покинул клуб.

Спустя несколько месяцев после произошедшего Евгений рассказал, почему так произошло.

«Сразу стало ясно: он хочет играть молодыми. Сами посудите — я капитан команды, главный бомбардир, основной нападающий. Новый тренер пришел в команду и даже не вызывал меня на разговор. Это не странно? Странно», - вспоминает Луценко в интервью Sport24.

В итоге прошлый сезон в Мелбет-Первой лиге «Арсенал» завершил лишь на 13-м месте. Однако в сезоне текущем «оружейники» идут на пятой строчке с 32 баллами, отставая от лидера первенства после 19 туров на пять очков.

«Понял, что продлеваться не буду в Туле, да я бы и сам не остался», - добавил Луценко.