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Засеев извинился перед болельщиками «Алании»

21 Ноября 2023 • 21:03 Комментировать
Алания
1:4
Химки

Один из самых опытных футболистов в сегодняшнем составе «Алании» Азамат Засеев принёс извинения болельщикам республиканского клуба за игру в последних матчах.

«Хочется извиниться за поражение в такой важной игре. Мы проиграли заслуженно. Заслужили поражение и с более крупным счетом. Это надо понять, и принять. Лекарство только одно – усердная работа над собой», - цитирует Азамата пресс-служба «Алании».

Напомним, что в минувший понедельник «барсы» разгромно уступили «Химкам» Андрея Талалаева – 1:4. После этого команда Олега Василенко занимает шестое место турнирной таблицы с 31 баллом. До зимнего перерыва «Алании» осталось принять дома «Акрон» - игра намечена на 27 ноября.

Кстати, по информации инсайдера Ивана Карпова Василенко уже уволен со своего тренерского поста.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Азамат Засеев

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