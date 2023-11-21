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Мелбет-Первая лига

Журналист Ильёв назвал причины вероятного увольнения Василенко

21 Ноября 2023 • 20:50 Комментировать

Журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале предположил, почему из владикавказской «Алании» уже в ближайшее время могут уволить главного тренера – Олега Василенко.

«Не только я, но и коллеги слышали о мятежных настроениях в коллективе. Кадровое изобилие, особенно в линии атаки, ушло в минус. Как говорят, Петровичу не хватает жесткости в управлении командой», - пишет Ильёв.

Напомним, что немного позже после Ильёва инсайдер Иван Карпов сообщил, что Василенко уже уволен из клуба. Разумеется, пока не официально – соцсети «Алании» об этом пока молчат.

Василенко возглавил «Аланию» в марте 2023 года. Клуб занял третье место в прошлом сезоне Мелбет-Первой лиги. В текущем «барсы» в последних восьми матчах одержали лишь одну победу и идут на шестом месте турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Олег Василенко Сергей Ильёв ещё теги
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