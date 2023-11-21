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​«Алания» уволила тренера – источник

21 Ноября 2023 • 20:43 Комментировать
Алания
...
Акрон
27.11 19:30

Олег Василенко был уволен с должности главного тренера «Алании». Об этом рассказывает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа».

Отмечается, что официально об отставке Василенко объявят в среду, когда состоится собрание команды.

В понедельник «Алания» крупно – со счётом 1:4 – проиграла на своём поле «Химкам». На текущий момент команда из Владикавказа располагается на шестой позиции в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона.

Стоит сказать, что Олег Василенко тренировал «Аланию» с весны.

Ближайший матч «Алания» проведёт 27 ноября – против «Акрона» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Олег Василенко

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