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Мелбет-Первая лига

Талалаев: «В последних 12 играх стало многое получаться»

21 Ноября 2023 • 15:25 Комментировать
Алания
1:4
Химки

В понедельник «Химки» обыграли «Аланию» со счётом 4:1, идут в тройке лучших команд Мелбет-Первой лиги и уступают всего два очка лидирующему «Динамо» из Махачкалы. Александр Руденко оформил дубль, также отличились Хетаг Хосонов и Аршак Корян.

«Хорошая победа в матче против одной из самых играющих команд. В последних 12 играх стало многое получаться», - приводят слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева «Вести Подмосковья».

Также наставник добавил, что его футболисты играют с уверенностью в своих силах, что позволяет добиваться нужного результата.

В последнем матче 2023 года «Химки» встретятся со «СКА-Хабаровском». Матч запланирован на воскресенье.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев

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