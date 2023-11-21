Талалаев: «В последних 12 играх стало многое получаться»

В понедельник «Химки» обыграли «Аланию» со счётом 4:1, идут в тройке лучших команд Мелбет-Первой лиги и уступают всего два очка лидирующему «Динамо» из Махачкалы. Александр Руденко оформил дубль, также отличились Хетаг Хосонов и Аршак Корян.

«Хорошая победа в матче против одной из самых играющих команд. В последних 12 играх стало многое получаться», - приводят слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева «Вести Подмосковья».

Также наставник добавил, что его футболисты играют с уверенностью в своих силах, что позволяет добиваться нужного результата.

В последнем матче 2023 года «Химки» встретятся со «СКА-Хабаровском». Матч запланирован на воскресенье.