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Мелбет-Первая лига

«Торпедо» упустило победу над «Родиной» на 90-й минуте

20 Ноября 2023 • 21:25 Комментировать
Торпедо Москва
1:1
Родина Москва
окончен

Матчем «Торпедо» - «Родина» закрылась программа 19-го тура Мелбет-Первой лиги. Первый тайм изобиловал офсайдами, а первый реально опасный момент был создан лишь на 70-й минуте, когда Даниил Шамкин вел мяч к штрафной и не смог его отдать партнеру, но после удачного отскока нанесен удар метров с 18 - гол, 1:0. После прострела Солтмурада Бакаева и рикошета Егор Бабурин блеснул реакцией. Вскоре уже другой голкипер на высоте, парировав удар головой в упор от Ильи Стефановича. Перед финальным свистком Митча Кризан блокировал вынос мяча в поле, обыграл оппонента и сравнял счет - 1:1.

«Родина» ушла от поражения и поднялась на седьмое место. Противник - делит девятое.

Протокол игры 
Торпедо Москва1:1Родина Москва
(1:0) Шамкин Даниил 70'  
  90' Плиев Заурбек (1:1)
Бабурин Егор  Шевченко Глеб  Иваньков Александр II  Бородин Сергей Алексеевич  Москвичёв Владимир  Горбунов Игорь   59' (Рейна Йорди (   59' Орехов Александр   79' (Чурич Марио (   79' Манелов Ираклий  Гонгадзе Георгий   52'   68' (Стефанович Илья (   68' Шамкин Даниил  Лебеденко Игорь   68' (Полоз Дмитрий (   68')
Запасные: Усанов Алексей  Волков Михаил  Калугин Никита  Червяков Руслан  Бондарь Андрей
Шакеров Ринат  Сокол Артём  Клещенко Александр   84' (Насыров Исламжан (   84' Кочиев Хетаг   66' (Турищев Максим (   66'   75' Кризан Митча  Дмитриев Олег   59'   79' (Камышев Илья (   79' Гордюшенко Астемир  Вачхольз Уэсли Ната  Бакаев Солтмурад  Султонов Мухаммад   66' (Плиев Заурбек (   66' Калмыков Амур   66' (Тимошенко Иван (   66')
Запасные: Самко Владислав  Воропаев Артём  Городовой Алексей  Безчаснюк Александр  Айдаров Сергей  Шильцов Константин
 20 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Родина Москва

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