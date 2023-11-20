«Торпедо» упустило победу над «Родиной» на 90-й минуте

Матчем «Торпедо» - «Родина» закрылась программа 19-го тура Мелбет-Первой лиги. Первый тайм изобиловал офсайдами, а первый реально опасный момент был создан лишь на 70-й минуте, когда Даниил Шамкин вел мяч к штрафной и не смог его отдать партнеру, но после удачного отскока нанесен удар метров с 18 - гол, 1:0. После прострела Солтмурада Бакаева и рикошета Егор Бабурин блеснул реакцией. Вскоре уже другой голкипер на высоте, парировав удар головой в упор от Ильи Стефановича. Перед финальным свистком Митча Кризан блокировал вынос мяча в поле, обыграл оппонента и сравнял счет - 1:1.

«Родина» ушла от поражения и поднялась на седьмое место. Противник - делит девятое.