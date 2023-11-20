«Торпедо» упустило победу над «Родиной» на 90-й минуте

Матчем «Торпедо» - «Родина» закрылась программа 19-го тура Мелбет-Первой лиги. Первый тайм изобиловал офсайдами, а первый реально опасный момент был создан лишь на 70-й минуте, когда Даниил Шамкин вел мяч к штрафной и не смог его отдать партнеру, но после удачного отскока нанесен удар метров с 18 - гол, 1:0. После прострела Солтмурада Бакаева и рикошета Егор Бабурин блеснул реакцией. Вскоре уже другой голкипер на высоте, парировав удар головой в упор от Ильи Стефановича. Перед финальным свистком Митча Кризан блокировал вынос мяча в поле, обыграл оппонента и сравнял счет - 1:1.
«Родина» ушла от поражения и поднялась на седьмое место. Противник - делит девятое.
Протокол игры
|(1:0) Шамкин Даниил 70'
|90' Плиев Заурбек (1:1)
Бабурин Егор • Шевченко Глеб • Иваньков Александр II • Бородин Сергей Алексеевич • Москвичёв Владимир • Горбунов Игорь 59' ( Рейна Йорди ( 59') • Орехов Александр 79' ( Чурич Марио ( 79') • Манелов Ираклий • Гонгадзе Георгий 52' 68' ( Стефанович Илья ( 68') • Шамкин Даниил • Лебеденко Игорь 68' ( Полоз Дмитрий ( 68')
Запасные: Усанов Алексей • Волков Михаил • Калугин Никита • Червяков Руслан • Бондарь Андрей
Шакеров Ринат • Сокол Артём • Клещенко Александр 84' ( Насыров Исламжан ( 84') • Кочиев Хетаг 66' ( Турищев Максим ( 66' ) • 75'Кризан Митча • Дмитриев Олег 59' 79' ( Камышев Илья ( 79') • Гордюшенко Астемир • Вачхольз Уэсли Ната • Бакаев Солтмурад • Султонов Мухаммад 66' ( Плиев Заурбек ( 66') • Калмыков Амур 66' ( Тимошенко Иван ( 66')
Запасные: Самко Владислав • Воропаев Артём • Городовой Алексей • Безчаснюк Александр • Айдаров Сергей • Шильцов Константин
20 ноября.
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