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Мелбет-Первая лига

У «Алании» - всего одна победа в девяти матчах, клуб не выигрывает с середины октября

20 Ноября 2023 • 19:46 Комментировать
Алания
1:4
Химки

Владикавказская «Алания» переживает очень неприятный период. Сегодня вечером подопечные Олега Василенко уступили подмосковным «Химкам» в рамках Мелбет-Первой лиги – 1:4.

Таким образом, «барсы» не знают побед аж с 14 октября – тогда команда обыграла аутсайдера первенства, «Ленинградец» - 1:0. С тех пор у клуба три ничейных результата и два поражения.

А всего с 23 сентября за девять официальных матчей во всех турнирах у «Алании» набралась лишь одна победа – та-самая, над «Ленинградцем».

Такое положение не могло не отразиться на турнирной таблице «Алании» - у республиканского клуба 31 балл и лишь шестое место. Отставание от второго места – четыре очка.

Протокол игры  
Алания1:4Химки
  5'Руденко Александр Александрович (0:1)
(1:1) Машуков Ислам40'  
  52'Хосонов Хетаг (1:2)
  61'Корян Аршак (1:3)
  70'Руденко Александр Александрович (1:4)
Солдатенко РостиславЗасеев Азамат 67' (Хадарцев Батраз ( 67') Багаев АланКачмазов СосланБутаев АллонСухорученко МихаилЧочиев Алан  33' 46' (Кротов Вячеслав ( 46') Гурциев Батраз 67' (Хабалов Алан ( 67') Машуков Ислам  54' 79' (Караев Давид ( 79') Гиоргобиани НиколайНорчаев Хусаин 46' (Царукян Валерий ( 46')
Запасные: Дауров РусланКобесов ДавидБакаев МихаилНатабашвили ГеоргийШавлохов Давид
Митрюшкин АнтонВаратынов СергейАндраде ЛеоГолубович ПетарТерехов Сергей 58' (Степанов Данил ( 58') Исаенко Олег  77' 80' (Поройков Станислав ( 80') Берковский ИльяХосонов Хетаг 83' (Панченко Кирилл ( 83') Нетфуллин РавильМагомедов Бутта 57' (Корян Аршак ( 57') Руденко Александр Александрович 83' (Мелентиевич Стефан ( 83')
Запасные: Кулишев АртёмМохаммад АмирГаврилов МаксимОбухов ИгорьЛарин Алексей НиколаевичКасимов ТимурБурыченков Ярослав
20 ноября.

 

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