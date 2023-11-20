У «Алании» - всего одна победа в девяти матчах, клуб не выигрывает с середины октября

Владикавказская «Алания» переживает очень неприятный период. Сегодня вечером подопечные Олега Василенко уступили подмосковным «Химкам» в рамках Мелбет-Первой лиги – 1:4.

Таким образом, «барсы» не знают побед аж с 14 октября – тогда команда обыграла аутсайдера первенства, «Ленинградец» - 1:0. С тех пор у клуба три ничейных результата и два поражения.

А всего с 23 сентября за девять официальных матчей во всех турнирах у «Алании» набралась лишь одна победа – та-самая, над «Ленинградцем».

Такое положение не могло не отразиться на турнирной таблице «Алании» - у республиканского клуба 31 балл и лишь шестое место. Отставание от второго места – четыре очка.