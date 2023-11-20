У «Алании» - всего одна победа в девяти матчах, клуб не выигрывает с середины октября

Владикавказская «Алания» переживает очень неприятный период. Сегодня вечером подопечные Олега Василенко уступили подмосковным «Химкам» в рамках Мелбет-Первой лиги – 1:4.
Таким образом, «барсы» не знают побед аж с 14 октября – тогда команда обыграла аутсайдера первенства, «Ленинградец» - 1:0. С тех пор у клуба три ничейных результата и два поражения.
А всего с 23 сентября за девять официальных матчей во всех турнирах у «Алании» набралась лишь одна победа – та-самая, над «Ленинградцем».
Такое положение не могло не отразиться на турнирной таблице «Алании» - у республиканского клуба 31 балл и лишь шестое место. Отставание от второго места – четыре очка.
Протокол игры
|5'Руденко Александр Александрович (0:1)
|(1:1) Машуков Ислам40'
|52'Хосонов Хетаг (1:2)
|61'Корян Аршак (1:3)
|70'Руденко Александр Александрович (1:4)
Солдатенко Ростислав•Засеев Азамат67' (Хадарцев Батраз (67') •Багаев Алан•Качмазов Сослан•Бутаев Аллон•Сухорученко Михаил•Чочиев Алан 33'46' (Кротов Вячеслав (46') •Гурциев Батраз67' (Хабалов Алан (67') •Машуков Ислам 54'79' (Караев Давид (79') •Гиоргобиани Николай•Норчаев Хусаин46' (Царукян Валерий (46')
Митрюшкин Антон•Варатынов Сергей•Андраде Лео•Голубович Петар•Терехов Сергей58' (Степанов Данил (58') •Исаенко Олег 77'80' (Поройков Станислав (80') •Берковский Илья•Хосонов Хетаг83' (Панченко Кирилл (83') •Нетфуллин Равиль•Магомедов Бутта57' (Корян Аршак (57') •Руденко Александр Александрович83' (Мелентиевич Стефан (83')
20 ноября.
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