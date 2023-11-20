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Мелбет-Первая лига

Назван клуб Первой лиги, который может возглавить тренер 2DROTS слухи

20 Ноября 2023 • 19:00 Комментировать
Родина Москва
...
Енисей
26.11 16:00

Главный тренер медийного футбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов может возглавить середняк Мелбет-Первой лиги.

Как сообщает Legalbet со ссылкой на свои источники, название этого клуба – красноярский «Енисей». В руководстве сибирского клуба рассматривают Кузнецова в качестве наставника команды.

Ранее сам Кузнецов намекал на то, что он может возглавить клуб из первенства и отмечал, что у этого коллектива есть перспектива выхода в Премьер-лигу.

Напомним, что «Енисей» после 19 туров первенства идёт на восьмом месте, в активе сибиряков – 24 очка. Отставание от второго места – 11 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Кузнецов Енисей

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