Главный тренер медийного футбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов может возглавить середняк Мелбет-Первой лиги.

Как сообщает Legalbet со ссылкой на свои источники, название этого клуба – красноярский «Енисей». В руководстве сибирского клуба рассматривают Кузнецова в качестве наставника команды.

Ранее сам Кузнецов намекал на то, что он может возглавить клуб из первенства и отмечал, что у этого коллектива есть перспектива выхода в Премьер-лигу.

Напомним, что «Енисей» после 19 туров первенства идёт на восьмом месте, в активе сибиряков – 24 очка. Отставание от второго места – 11 баллов.