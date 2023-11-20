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Каряка не стал отвечать на вопрос о переговорах с «Текстильщиком»

20 Ноября 2023 • 17:30 Комментировать

Наставник «Родина Медиа» Андрей Каряка поделился мнением о слухах о назначении на тренерский пост ивановского «Текстильщика».

«Я не планирую покинуть медийную команду. Я просто открыт для переговоров. Пока ничего больше сказать не могу», — приводит слова специалиста «РБ Спорт». Что интересно, при конкретном вопросе о переговорах с ивановским «Текстильщиком» Каряка стал уходить от темы.

В своей группе Второго дивизиона клуб из Иваново занял пятое место под руководством Игоря Колыванова, на пройдя в группу «Золото».

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Евро-Футбол.Ру,
Текстильщик Андрей Каряка Родина Медиа ещё теги
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