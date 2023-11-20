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Мелбет-Первая лига

Зырянов: «После поражения от «Родины» понимал, что с «Черноморцем» придётся попрощаться»

20 Ноября 2023 • 14:05 Комментировать
Черноморец Нв
...
Нефтехимик
26.11 17:00

Бывший главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов рассказал, когда понял, что его отставка из новороссийского клуба неминуема.

По словам Зырянова, он всё осознал после разгромного поражения от «Родины» (0:4) в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги.  

«Когда всё в порядке, после матча возле автобуса постоянно видишь кого-то из представителей команды. А тут выходишь из раздевалки — и кругом ни души. Ну а позже выяснилось, что на игре присутствовал будущий тренер «Черноморца», — цитирует Зырянова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что новым главным тренером «Черноморца» стал Вадим Гаранин, который ранее работал в «Енисее» и «Сочи».

После 19 туров Мелбет-Первой лиги новороссийская команда занимает предпоследнее 17-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Константин Зырянов Черноморец Новороссийск

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Сегодня, 20 Ноября
14:05
Зырянов: «После поражения от «Родины» понимал, что с «Черноморцем» придётся попрощаться»
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Сегодня, 20 Ноября
14:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
Зырянов: «После поражения от «Родины» понимал, что с «Черноморцем» придётся попрощаться»
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