Зырянов: «После поражения от «Родины» понимал, что с «Черноморцем» придётся попрощаться»

Бывший главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов рассказал, когда понял, что его отставка из новороссийского клуба неминуема.

По словам Зырянова, он всё осознал после разгромного поражения от «Родины» (0:4) в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги.

«Когда всё в порядке, после матча возле автобуса постоянно видишь кого-то из представителей команды. А тут выходишь из раздевалки — и кругом ни души. Ну а позже выяснилось, что на игре присутствовал будущий тренер «Черноморца», — цитирует Зырянова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что новым главным тренером «Черноморца» стал Вадим Гаранин, который ранее работал в «Енисее» и «Сочи».

После 19 туров Мелбет-Первой лиги новороссийская команда занимает предпоследнее 17-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.