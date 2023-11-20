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Мелбет-Первая лига

Зырянов назвал причину своей отставки из «Черноморца»

20 Ноября 2023 • 11:13 Комментировать
Черноморец Нв
...
Нефтехимик
26.11 17:00

Бывший главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов высказался о своей отставке из новороссийского клуба.

Напомним, Зырянов покинул «Черноморец» 15 ноября, уступив своё место Вадиму Гаранину.

«Я читал, что говорили руководители клуба после моего ухода. Им не нравился футбол, который показывала команда. Наверное, в этом причина отставки», — приводит слова Зырянова «Спорт-Экспресс».

После 19 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Черноморец» расположился на предпоследнем 17-м месте в турнирной таблице, набрав 18 очков. Свой следующий матч команда из Новороссийска проведёт 26 ноября против «Нефтехимика».  

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Евро-Футбол.Ру,
Константин Зырянов Черноморец Новороссийск

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ЧЕРНОМОРЕЦ НВ НЕФТЕХИМИК
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