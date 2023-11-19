«Нефтехимик» и «Сокол» провели матч без голов

«Нефтехимик» и «Сокол» провели матч 19-го тура Мелбет-Первой лиги. У хозяев был перевес по ходу игры, но превратить его в голы так и не удалось. Всухую сыграла и гостевая команда - 0:0.
«Нефтехимик» с 21 очком вышел на 13-е место, соперник разместился над зоной вылета.
Протокол игры
Голубев Андрей•Зорин Богдан•Ситдиков Марат•Шоркин Максим•Котов Павел46' (Кокоев Давид (46') •Бердников Алексей•Емельянов Данила•Липовой Данил46' (Джамилов Султан (46') •Галиулин Вагиз72' (Петров Максим Вячеславович (72') •Морозов Кирилл•Першин Матвей46' (Базелюк Константин (46')
Косаревский Пётр•Гудков Ян84' (Караев Максим (84') •Абазов Астемир•Сериков Илья•Молодцов Артём•Леонтьев Игорь32' (Казанцев Данил (32') •Козловский Никита84' (Югалдин Дмитрий (84') •Бабаев Владлен•Мальцев Михаил65' (Ежков Данила (65') •Сасин Дмитрий65' (Турсунов Игорь (65') •Морозов Владислав
Запасные: Озманов Давид•Фёдоров Артём
19 ноября.
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