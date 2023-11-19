«Нефтехимик» и «Сокол» провели матч без голов

«Нефтехимик» и «Сокол» провели матч 19-го тура Мелбет-Первой лиги. У хозяев был перевес по ходу игры, но превратить его в голы так и не удалось. Всухую сыграла и гостевая команда - 0:0.

«Нефтехимик» с 21 очком вышел на 13-е место, соперник разместился над зоной вылета.