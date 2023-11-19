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Мелбет-Первая лига

«Нефтехимик» и «Сокол» провели матч без голов

19 Ноября 2023 • 19:07 Комментировать
Нефтехимик
0:0
Сокол
окончен

«Нефтехимик» и «Сокол» провели матч 19-го тура Мелбет-Первой лиги. У хозяев был перевес по ходу игры, но превратить его в голы так и не удалось. Всухую сыграла и гостевая команда - 0:0.

«Нефтехимик» с 21 очком вышел на 13-е место, соперник разместился над зоной вылета.

Протокол игры  
Нефтехимик0:0Сокол
Голубев АндрейЗорин БогданСитдиков МаратШоркин МаксимКотов Павел 46' (Кокоев Давид ( 46') Бердников АлексейЕмельянов ДанилаЛиповой Данил 46' (Джамилов Султан ( 46') Галиулин Вагиз 72' (Петров Максим Вячеславович ( 72') Морозов КириллПершин Матвей 46' (Базелюк Константин ( 46')
Запасные: Кахидзе АлександрГерасимов АлексейМарухин ВладимирЗириков НиколайТалалай Денис
Косаревский ПётрГудков Ян 84' (Караев Максим ( 84') Абазов АстемирСериков ИльяМолодцов АртёмЛеонтьев Игорь 32' (Казанцев Данил ( 32') Козловский Никита 84' (Югалдин Дмитрий ( 84') Бабаев ВладленМальцев Михаил 65' (Ежков Данила ( 65') Сасин Дмитрий 65' (Турсунов Игорь ( 65') Морозов Владислав
Запасные: Озманов ДавидФёдоров Артём
19 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сокол Нефтехимик

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