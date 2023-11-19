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Мелбет-Первая лига

«Ленинградец» победил в матче с «Черноморцем» благодаря автоголу

19 Ноября 2023 • 19:03 Комментировать
Черноморец Нв
0:1
Ленинградец
окончен

В 19-м туре Мелбет-Первой лиги «Черноморец» и «Ленинградец» играли за право выбраться из зоны вылета. Судьбу поединка на 51-й минуте решил автогол Даниила Фролкина. Гости набрали три очка и вышли на 14-е место. Соперник же делит предпоследнюю строчку.

Протокол игры  
Черноморец Нв0:1Ленинградец
  51'Фролкин Даниил (0:1)
Фролкин ДаниилМаклаков Иван 46' (Делькин Артём ( 46') Гречкин АлексейКумбурович НиколаФомин Денис 67' (Гурченко Даниил ( 67') Гараев ВикторБудагян Юрий 67' (Абакаров Магомед ( 67') Магомедов Зикрула  90'Коробов Дмитрий  42' 46' (Красильниченко Олег ( 46') Антонов АнтонРуденко Владислав 46' (Саадуев Шамиль ( 46')
Запасные: Басыров СтаниславКириленко ВладиславПанамарев НикитаКлимов НикитаФилиппов МихаилАдаев ВладиславХагур Руслан
Карабашев НикитаКаптилов ВалерийЯковлев АндрейБеляев МаксимМикушин ВладиславСуханов ЭдуардШепелев Владислав 63' (Горелишвили Михаил ( 63') Розманов Никита 77' (Колесниченко Кирилл ( 77') Горулёв ВиталийЖиронкин Виталий 71' (Ильин Сергей ( 71'  89') Бачинский Максим 78' (Казаков Руслан ( 78')
Запасные: Маркин МихаилБулыгин ИльяСоколов ДаниилМорозов НикитаОртяшов МаксимСмирнов ЕгорЗайцев Андрей
19 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Черноморец Новороссийск Ленинградец

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