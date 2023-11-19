«Ленинградец» победил в матче с «Черноморцем» благодаря автоголу

В 19-м туре Мелбет-Первой лиги «Черноморец» и «Ленинградец» играли за право выбраться из зоны вылета. Судьбу поединка на 51-й минуте решил автогол Даниила Фролкина. Гости набрали три очка и вышли на 14-е место. Соперник же делит предпоследнюю строчку.
Протокол игры
|51'Фролкин Даниил (0:1)
Фролкин Даниил•Маклаков Иван46' (Делькин Артём (46') •Гречкин Алексей•Кумбурович Никола•Фомин Денис67' (Гурченко Даниил (67') •Гараев Виктор•Будагян Юрий67' (Абакаров Магомед (67') •Магомедов Зикрула• 90'Коробов Дмитрий 42'46' (Красильниченко Олег (46') •Антонов Антон•Руденко Владислав46' (Саадуев Шамиль (46')
Карабашев Никита•Каптилов Валерий•Яковлев Андрей•Беляев Максим•Микушин Владислав•Суханов Эдуард•Шепелев Владислав63' (Горелишвили Михаил (63') •Розманов Никита77' (Колесниченко Кирилл (77') •Горулёв Виталий•Жиронкин Виталий71' (Ильин Сергей (71') • 89'Бачинский Максим78' (Казаков Руслан (78')
19 ноября.
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