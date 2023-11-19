«СКА-Хабаровск» на последней минуте вырвал ничью в матче с «Кубанью»

В 19-м туре Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» гости у главного аутсайдера соревнований, «Кубани». Краснодарская команда повела на четвертой минуте после стандарта, голевой удар в активе Азата Байрыева. Лучший момент первого тайма у соперника был у Саида Алиева, который без помех бил в касание с 10 метров и не попал по высоте. На 58-й минуте голкипер «Кубани» Дмитрий Терновский опрометчиво покинул ворота и срубил соперника за пределами штрафной - удаление. Магомед Мусалов пофинтил у штрафной и попал в правую штангу.

«Кубань» пропустила только в компенсированное время второго тайма после удара Артёма Симоняна - 1:1. Хозяева поля делят последнее место онлайн-таблицы с «Волгарём» и «Ленинградцем», дальневосточники - 10-е.