«СКА-Хабаровск» на последней минуте вырвал ничью в матче с «Кубанью»

В 19-м туре Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» гости у главного аутсайдера соревнований, «Кубани». Краснодарская команда повела на четвертой минуте после стандарта, голевой удар в активе Азата Байрыева. Лучший момент первого тайма у соперника был у Саида Алиева, который без помех бил в касание с 10 метров и не попал по высоте. На 58-й минуте голкипер «Кубани» Дмитрий Терновский опрометчиво покинул ворота и срубил соперника за пределами штрафной - удаление. Магомед Мусалов пофинтил у штрафной и попал в правую штангу.
«Кубань» пропустила только в компенсированное время второго тайма после удара Артёма Симоняна - 1:1. Хозяева поля делят последнее место онлайн-таблицы с «Волгарём» и «Ленинградцем», дальневосточники - 10-е.
Протокол игры
|(1:0) Байрыев Азат4'
|90'Симонян Артём (1:1)
Терновский Дмитрий• 58'Жилов Ислам•Таказов Сослан•Байрыев Азат• 59'Фаттахов Ленар30' (Смирнов Александр (30') •Шарипов Альберт73' (Махатадзе Георгий (73') •Безденежных Игорь• 56'Рейхмен Богдан63' (Нестеренко Юрий (63') •Мосейчук Илья 45'63' (Осипов Евгений (63') •Левин Гаррик63' (Лаук Максим (63') •Абдоков Нури
Сугробов Владимир•Рукас Андрюс31' (Покидышев Николай (31') • 73'Корнюшин Даниил73' (Кутовой Максим (73') •Мусалов Магомед•Рукас Томас•Бавин Юрий•Симонян Артём•Подберёзкин Вячеслав• 3'Алиев Саид•Бегун Дмитрий•Яо Жан Шарль46' (Никитин Андрей Владимирович (46')
19 ноября.
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