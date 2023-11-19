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Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» на последней минуте вырвал ничью в матче с «Кубанью»

19 Ноября 2023 • 17:31 Комментировать
Кубань
1:1
СКА-Хабаровск
окончен

В 19-м туре Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» гости у главного аутсайдера соревнований, «Кубани». Краснодарская команда повела на четвертой минуте после стандарта, голевой удар в активе Азата Байрыева.  Лучший момент первого тайма у соперника был у Саида Алиева, который без помех бил в касание с 10 метров и не попал по высоте. На 58-й минуте голкипер «Кубани» Дмитрий Терновский опрометчиво покинул ворота и срубил соперника за пределами штрафной - удаление. Магомед Мусалов пофинтил у штрафной и попал в правую штангу.

«Кубань» пропустила только в компенсированное время второго тайма после удара Артёма Симоняна - 1:1. Хозяева поля делят последнее место онлайн-таблицы с «Волгарём» и «Ленинградцем», дальневосточники - 10-е.

Протокол игры  
Кубань1:1СКА-Хабаровск
(1:0) Байрыев Азат4'  
  90'Симонян Артём (1:1)
Терновский Дмитрий  58'Жилов ИсламТаказов СосланБайрыев Азат  59'Фаттахов Ленар 30' (Смирнов Александр ( 30') Шарипов Альберт 73' (Махатадзе Георгий ( 73') Безденежных Игорь  56'Рейхмен Богдан 63' (Нестеренко Юрий ( 63') Мосейчук Илья  45' 63' (Осипов Евгений ( 63') Левин Гаррик 63' (Лаук Максим ( 63') Абдоков Нури
Запасные: Темников Иван  62'Бакалюк НикитаКертанов КонстантинЧуперка ВалерийГрузнов ИльяКенфак ОливьеСолоп Аркадий
Сугробов ВладимирРукас Андрюс 31' (Покидышев Николай ( 31'  73') Корнюшин Даниил 73' (Кутовой Максим ( 73') Мусалов МагомедРукас ТомасБавин ЮрийСимонян АртёмПодберёзкин Вячеслав  3'Алиев СаидБегун ДмитрийЯо Жан Шарль 46' (Никитин Андрей Владимирович ( 46')
Запасные: Сосранов РустамСавинов АндрейКравцов ЗахарГонгапшев АльбекБыков АртёмЦаллагов ДзамболатИмамов ИсламПетров ИльяСтародуб Дмитрий
19 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань СКА-Хабаровск

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