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Мелбет-Первая лига

«Кубань» - «СКА-Хабаровск»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

19 Ноября 2023 • 15:00 Комментировать
Кубань
1:0
СКА-Хабаровск
1-й тайм

В 19-м туре Мелбет-Первой лиги по футболу встречаются «Кубань» и «СКА-Хабаровск».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Кубань1:0СКА-Хабаровск
(1:0) Байрыев Азат4' 
Терновский ДмитрийЖилов ИсламТаказов СосланБайрыев АзатФаттахов ЛенарШарипов АльбертБезденежных ИгорьРейхмен БогданМосейчук ИльяЛевин ГаррикАбдоков Нури
Запасные: Осипов ЕвгенийТемников ИванБакалюк НикитаКертанов КонстантинЧуперка ВалерийНестеренко ЮрийГрузнов ИльяКенфак ОливьеЛаук МаксимСолоп АркадийСмирнов АлександрМахатадзе Георгий
Сугробов ВладимирРукас АндрюсКорнюшин ДаниилМусалов МагомедРукас ТомасБавин ЮрийСимонян АртёмПодберёзкин Вячеслав  3'Алиев СаидБегун ДмитрийЯо Жан Шарль
Запасные: Покидышев НиколайКутовой МаксимСосранов РустамСавинов АндрейКравцов ЗахарГонгапшев АльбекБыков АртёмЦаллагов ДзамболатИмамов ИсламПетров ИльяСтародуб ДмитрийНикитин Андрей Владимирович
19 ноября.
Текстовая трансляция 
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Евро-Футбол.Ру,
Кубань СКА-Хабаровск

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