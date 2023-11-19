«Кубань» - «СКА-Хабаровск»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 19-м туре Мелбет-Первой лиги по футболу встречаются «Кубань» и «СКА-Хабаровск».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Кубань - СКА-Хабаровск
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Протокол игры
|(1:0) Байрыев Азат4'
Терновский Дмитрий•Жилов Ислам•Таказов Сослан•Байрыев Азат•Фаттахов Ленар•Шарипов Альберт•Безденежных Игорь•Рейхмен Богдан•Мосейчук Илья•Левин Гаррик•Абдоков Нури
Сугробов Владимир•Рукас Андрюс•Корнюшин Даниил•Мусалов Магомед•Рукас Томас•Бавин Юрий•Симонян Артём•Подберёзкин Вячеслав• 3'Алиев Саид•Бегун Дмитрий•Яо Жан Шарль
19 ноября.
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