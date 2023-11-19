Погосов — о матче с «Волгарём»: «Они хорошо обороняются, тяжело создавать моменты против таких команд»

Полузащитник «Акрона» Артём Погосов высказался о поражении в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги против «Волгаря» (0:1).

Погосов отметил организованную игру соперника при обороне, которая не позволила тольяттинцам создать достаточное количество голевых моментов.

«Прежде всего не получилось забить и создать достаточно голевых моментов. Они хорошо обороняются, организованно играют в обороне. Тяжело нам создавать моменты против таких команд», — цитирует Погосова Metaratings.

Также полузащитник заявил, что «Акрон» будет стараться выйти в РПЛ напрямую.

После 19 туров Мелбет-Первой лиги команда из Тольятти расположилась на третьем месте в турнирной таблице, набрав 34 очка. От лидирующего махачкалинского «Динамо» «Акрон» отстаёт на три балла.