Махачкалинское «Динамо» обыграло «Тюмень» в матче за первое место

В центральном матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги «Динамо» Махачкала играла против «Тюмени». Гости насоздавали достаточно моментов для взятия ворот уже в дебюте, Илья Порохов с левого угла штрафной прострелил к дальней штанге, и Виталий Шитов был точен. Тут же еще один удар по воротам «Динамо» - штанга. Махачкалинцы отыгрались в конце первого тайма, когда Ражаб Магомедов с разворота низом послал мяч в сетку. Эгаш Касинтура с нескольких метров не попал в створ по высоте.

Второй тайм, повторный угловой хозяев, Муталип Алибеков головой направил мяч в перекладину, а Сослан Кагермазов добил - 2:1. Сердер Сердеров увеличил отрыв хозяев, перебросив голкипера, который покинул ворота. Тут же удаление Дениса Самойлова, и у гостей не осталось шансов.

«Динамо» с 37 очками лидирует, соперник - второй (35).