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Мелбет-Первая лига

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Тюмень» в матче за первое место

18 Ноября 2023 • 18:03 Комментировать
Динамо Махачкала
3:1
Тюмень

В центральном матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги «Динамо» Махачкала играла против «Тюмени». Гости насоздавали достаточно моментов для взятия ворот уже в дебюте, Илья Порохов с левого угла штрафной прострелил к дальней штанге, и Виталий Шитов был точен. Тут же еще один удар по воротам «Динамо» - штанга. Махачкалинцы отыгрались в конце первого тайма, когда Ражаб Магомедов с разворота низом послал мяч в сетку. Эгаш Касинтура с нескольких метров не попал в створ по высоте.

Второй тайм, повторный угловой хозяев, Муталип Алибеков головой направил мяч в перекладину, а Сослан Кагермазов добил - 2:1. Сердер Сердеров увеличил отрыв хозяев, перебросив голкипера, который покинул ворота. Тут же удаление Дениса Самойлова, и у гостей не осталось шансов.

«Динамо» с 37 очками лидирует, соперник - второй (35).

Протокол игры  
Динамо Махачкала3:1Тюмень
  16'Шитов Виталий (0:1)
(1:1) Магомедов Ражаб36'  
(2:1) Кагермазов Сослан52'  
(3:1) Сердеров Сердер70'  
Волк ДавидШумахов ИдарКагермазов Сослан 86' (Сундуков Темиркан ( 86') Храмцов Максим 78' (Сандрачук Александр ( 78') Ковачевич ВладимирАлибеков МуталипМагомедов Ражаб 74' (Юсупов Залимхан ( 74') Абдуллахи КвариСердеров Сердер 74' (Костюков Михаил ( 74') Глушков Никита СергеевичКасинтура Эгаш 86' (Абдурагимов Рамазан ( 86')
Запасные: Ибрагимов МагомедГошев ЕвгенийЗайнивов АлимханДжабраилов АбдулпашаМагомедов ТимурОсокин Денис
Любаков ЕгорПетров Михаил 46' (Татаринов Евгений ( 46') Бем АлександрПеченкин Никита  52'Байтуков Руслан  90'Дружинин Игорь 83' (Шадрин Павел ( 83') Коротаев Александр 78' (Балахонцев Никита ( 78') Шитов Виталий  33' 78' (Чуканов Андреа ( 78') Самойлов Денис  72'Маркелов Иван 83' (Синяк Антон ( 83') Порохов Илья
Запасные: Кобялко АнтонМилютин ВадимСавин Андрей
18 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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