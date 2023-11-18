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​Евсеев: Развиваться можно и без еврокубков

18 Ноября 2023 • 17:16 Комментировать

Известный тренер Вадим Евсеев, который сейчас возглавляет «Кубань», ответил на вопрос, могут ли российские команды прогрессировать без еврокубков.

«Конечно! Это возможно, не вижу никаких проблем. Ну сыграли в еврокубках две игры, проиграли и вылетели. О каком прогрессе здесь идёт речь? Кто-то и без еврокубков может развиваться», - цитирует Евсеева «РБ Спорт».

Отметим, что из-за санкций со стороны УЕФА российские команды уже больше полутора лет не выступают в еврокубковых турнирах. Когда эти санкции могут быть сняты, пока что непонятно.

«Кубань» Вадима Евсеева выступает во втором по рангу футбольном дивизионе России.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Вадим Евсеев
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