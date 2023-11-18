«Акрон» не смог выйти на первое место, уступив главному аутсайдеру

В 19-м туре Мелбет-Первой лиги претендент на лидерство, «Акрон», принимал «Волгарь», идущий на последнем месте. Уже на седьмой минуте гости открыли счет после удара Артура Гилязетдинова и не пропускали в ответ. При этом в начале второго тайма Дмитрий Лесников удалился у астраханцев, а Сергей Макаров - у соперника.

«Волгарь» с последней строчки поднялся на четвертую с конца, тольяттинцы - на третьем месте онлайн-таблицы.