«Акрон» не смог выйти на первое место, уступив главному аутсайдеру

В 19-м туре Мелбет-Первой лиги претендент на лидерство, «Акрон», принимал «Волгарь», идущий на последнем месте. Уже на седьмой минуте гости открыли счет после удара Артура Гилязетдинова и не пропускали в ответ. При этом в начале второго тайма Дмитрий Лесников удалился у астраханцев, а Сергей Макаров - у соперника.
«Волгарь» с последней строчки поднялся на четвертую с конца, тольяттинцы - на третьем месте онлайн-таблицы.
Протокол игры
|7'Гилязетдинов Артур (0:1)
Волков Сергей•Ходжаниязов Джамалдин62' (Азаров Владимир (62') •Анджелкович Неманья66' (Данилин Кирилл (66') • 90'Данилкин Егор•Килин Антон•Галкин Владислав75' (Апеков Руслан (75') •Погосов Артём66' (Песегов Евгений (66') •Макаров Сергей 24'• 67'Чудин Иван• 81'Савичев Константин• 23'Эльдарушев Абу-Саид62' (Понсе Андрес (62')
Запасные: Нагаев Дмитрий•Сангаре Дэвид•Хубаев Давид•Конюхов Вадим
Смирнов Олег•Зуев Илья•Гилязетдинов Артур•Шайхтдинов Дамир• 35'Прошкин Егор46' (Шляков Евгений (46') •Хомуха Иван77' (Анисимов Андрей (77') •Смирнов Данила• 43'Полубояринов Данил55' (Ушатов Кирилл (55') •Клёнкин Данил•Лесников Дмитрий 45'• 55'Жамалетдинов Тимур46' (Ткачук Денис (46')
18 ноября.
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