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Мелбет-Первая лига

«КАМАЗ» не смог оторваться от «Шинника»

18 Ноября 2023 • 16:00 Комментировать (1)
Шинник
2:2
КАМАЗ
окончен

«Шинник» и «КАМАЗ», середняки Мелбет-Первой лиги, провели стартовый матч 19-го тура. Гости планомерно наращивали голевой задел, но растеряли его в финальной четверти. «КАМАЗ» выиграл первый тайм благодаря голевому удару Артёма Укомского. Руслан Куль удвоил перевес на 63-й минуте. Команда из Ярославля отыгралась благодаря ударами Дмитрия Самойлова с пенальти и Игоря Андреева с игры - 2:2.

«КАМАЗ» с 25 очками вышел на чистое седьмое место, у противника на два балла меньше и 10-й результат.

Протокол игры  
Шинник2:2КАМАЗ
  32'Укомский Артемий (0:1)
  63'Куль Руслан (0:2)
(1:2) Самойлов Дмитрий69'  
(2:2) Андреев Игорь79'  
Довбня АлександрГузь Дмитрий  71'Семёнов Андрей ИгоревичШадринцев ДмитрийКотин НикитаГащенков Михаил  19' 46' (Соколов Игорь ( 46') Самойлов Дмитрий 69' (Ставпец Александр ( 69') Алейников Василий  57'Сухомлинов Данила 90' (Низамутдинов Эльдар ( 90') Рубцов Илья 84' (Кузнецов Павел ( 84') Андреев Игорь
Запасные: Вамбольт ДенисВалиахметов ЭдуардШишков РоманБеляев СергейПрокуроров АрсенийМалыхин ДмитрийМалахов Артём
Анисимов АртурПочивалин ВалерийГюрджан Артём  37'Пальцев Валентин  26'Абрамов Артём 77' (Аюкин Руслан ( 77') Фартуна Борис 69' (Защепкин Роман ( 69') Кириллов ЮрийГорелов ПавелГаглоев Александр 77' (Щербатюк Александр ( 77') Куль Руслан 64' (Таликин Дамир ( 64') Укомский Артемий 64' (Борисенко Григорий ( 64')
Запасные: Воробьёв КириллАсылов ИльясРатников СавелийСмирнов Алексей Сергеевич
18 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Камаз

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Шинник - КАМАЗ: прогноз и ставка на матч 18 ноября 2023 Мелбет-Первой лиги
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Комментарии (1)
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vladoszdes
18 Ноября 2023 в 16:21
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