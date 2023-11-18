«КАМАЗ» не смог оторваться от «Шинника»

«Шинник» и «КАМАЗ», середняки Мелбет-Первой лиги, провели стартовый матч 19-го тура. Гости планомерно наращивали голевой задел, но растеряли его в финальной четверти. «КАМАЗ» выиграл первый тайм благодаря голевому удару Артёма Укомского. Руслан Куль удвоил перевес на 63-й минуте. Команда из Ярославля отыгралась благодаря ударами Дмитрия Самойлова с пенальти и Игоря Андреева с игры - 2:2.

«КАМАЗ» с 25 очками вышел на чистое седьмое место, у противника на два балла меньше и 10-й результат.