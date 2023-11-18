«КАМАЗ» не смог оторваться от «Шинника»

«Шинник» и «КАМАЗ», середняки Мелбет-Первой лиги, провели стартовый матч 19-го тура. Гости планомерно наращивали голевой задел, но растеряли его в финальной четверти. «КАМАЗ» выиграл первый тайм благодаря голевому удару Артёма Укомского. Руслан Куль удвоил перевес на 63-й минуте. Команда из Ярославля отыгралась благодаря ударами Дмитрия Самойлова с пенальти и Игоря Андреева с игры - 2:2.
«КАМАЗ» с 25 очками вышел на чистое седьмое место, у противника на два балла меньше и 10-й результат.
Протокол игры
|32'Укомский Артемий (0:1)
|63'Куль Руслан (0:2)
|(1:2) Самойлов Дмитрий69'
|(2:2) Андреев Игорь79'
Довбня Александр•Гузь Дмитрий• 71'Семёнов Андрей Игоревич•Шадринцев Дмитрий•Котин Никита•Гащенков Михаил 19'46' (Соколов Игорь (46') •Самойлов Дмитрий69' (Ставпец Александр (69') •Алейников Василий• 57'Сухомлинов Данила90' (Низамутдинов Эльдар (90') •Рубцов Илья84' (Кузнецов Павел (84') •Андреев Игорь
Анисимов Артур•Почивалин Валерий•Гюрджан Артём• 37'Пальцев Валентин• 26'Абрамов Артём77' (Аюкин Руслан (77') •Фартуна Борис69' (Защепкин Роман (69') •Кириллов Юрий•Горелов Павел•Гаглоев Александр77' (Щербатюк Александр (77') •Куль Руслан64' (Таликин Дамир (64') •Укомский Артемий64' (Борисенко Григорий (64')
18 ноября.
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