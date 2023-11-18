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Мелбет-Первая лига

В воскресенье «СКА-Хабаровск» сыграет на выезде против «Кубани»

18 Ноября 2023 • 12:06 Комментировать
Кубань
...
СКА-Хабаровск
19.11 15:30

В воскресенье «СКА-Хабаровск» и «Кубань» проведут второй матч за полтора месяца. 1 октября дальневосточники дома обыграли подопечных Вадима Евсеева со счетом 2:0. Краснодарцы идут на предпоследнем месте, но отстают от спасительной 14-го строчки в таблице всего на одну победу. Команда Романа Шаронова идёт 11-й.

Матч 19-го тура Мелбет-Первой лиги на стадионе «Кубань» стартует в воскресенье в 15:30 мск (22:30 по Хабаровску).

В прямом эфире смотрим футбол на сайте «Матч ТВ», сервисах «VK Видео» и «Кинопоиск».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Кубань СКА-Хабаровск

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КУБАНЬ СКА-ХАБАРОВСК
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