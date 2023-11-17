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Мелбет-Первая лига

​Гаджиев: «Чтобы закрыть вопрос с Fan ID, нам придётся потратить половину бюджета» эксклюзив

17 Ноября 2023 • 19:44 Комментировать

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о нюансах при возможном выходе команды в Российскую премьер-лигу.

«В РПЛ стадион у нас может быть только один - это «Анжи-Арена». Остальные стадионы в Дагестане не соответствуют требованиям РПЛ. Стадион «Труд» не соответствует заданным параметрам, стадион «Динамо» - тоже. Сейчас дирекция клуба работает в этом направлении. Неизвестно ведь, выйдем мы в РПЛ или нет. Чтобы закрыть в том числе вопрос с Fan ID, нам придётся потратить половину клубного бюджета. Мы пойти на это не сможем. Особенно учитывая то, что нет гарантии по выходу в РПЛ. Я понимаю, что требование установить систему Fan ID - это не только требование лиги, но и требование наших властей. Систему Fan ID в любом случае надо будет устанавливать. Стараемся искать практичные решения. Если бы после выхода в РПЛ нам дали отсрочку, чтобы решить все вопросы с Fan ID, то было гораздо проще», - сказал Гаджиев.

Махачкалинское «Динамо» сейчас занимает третье место в таблице Мелбет-Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Динамо Махачкала
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