Агент: «Звонки от других клубов по Скворцову есть»

Дмитрий Селюк, агент защитника «Химок» Льва Скворцова, высказался о будущем своего клиента.

Селюк допустил возможный уход казахстанского футболиста из подмосковного клуба грядущей зимой.

«Пока ничего не решено. Звонки от других клубов есть, но посмотрим, что будет дальше. Пока он игрок «Химок», — цитирует Скворцова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний Скворцов провёл за «Химки» 14 матчей, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Казахстана в 350 тысяч евро.

После 18 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Химки» занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 32 набранных очка.